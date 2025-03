Daniel Cady exibe suas gêmeas e fala dos desafios com Ivete Daniel Cady mostrou suas gêmeas e falou sobre o casamento com Ivete Sangalo. Bebê Mamãe|Do R7 10/03/2025 - 00h44 (Atualizado em 10/03/2025 - 00h44 ) twitter

Daniel Cady mostrou suas gêmeas e falou sobre elas

O nutricionista Daniel Cady revelou as suas filhas gêmeas com a cantora Ivete Sangalo, as meninas Marina e Helena de sete anos, em raras fotos com parte da família. Daniel também surpreendeu ao falar sobre o seu casamento com Ivete e os desafios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a linda homenagem de Daniel às mulheres de sua vida!

