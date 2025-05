Débora Nascimento mostrar fofo momento ao lado de sua filha com José Loreto Débora Nascimento surge com sua filha com José Loreto em momento mãe e filha e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 15/05/2025 - 00h23 (Atualizado em 15/05/2025 - 00h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Débora Nascimento surge com sua filha com José Loreto e se declara Bebê Mamãe

A atriz Débora Nascimento encantou ao posar com sua filha com o ator José Loreto em rara aparição e se declarou pra ela. Os famosos são pais de uma linda menina chamada Bella. Ela é a única herdeira deles e acabou de celebrar seis anos de vida. Débora Nascimento e Loreto ficaram juntos por cerca de seis anos. No entanto, o relacionamento foi marcado por muitos rumores. Não demorou muito e os dois anunciaram a separação. Na época, a filha deles ainda era uma bebê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse momento especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Felipe Araújo faz pedido de casamento acompanhado do filho

Sabrina Sato revela que perdeu seu 2º bebê e desabafa

Eliezer mostra filha e Viih Tube revela decisão com a sogra