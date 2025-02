Deborah Secco mostra novo visual da filha no 1º dia de aula Deborah Secco encanta ao exibir o novo visual de sua filha no 1º dia de aula dela. Bebê Mamãe|Do R7 08/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 22h05 ) twitter

Deborah Secco exibe o novo visual de sua filha no primeiro dia de aula dela e surpreende

A filha da atriz Deborah Secco surpreendeu ao exibir o novo visual de sua filha no primeiro dia de aula dela. A artista é mãe orgulhosa de uma menina. Maria Flor está com nove anos e é fruto do antigo relacionamento da famosa com o diretor e fotógrafo Hugo Moura com quem ela foi casada. Após longos anos de união, em 2024, eles decidiram seguir por um fim a união.

