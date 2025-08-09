Decisão sobre adolescentes que tiraram a vida de Nicolly surge Mãe de Nicolly desabafou sobre adolescentes que tiraram a vida de sua filha. Bebê Mamãe|Do R7 09/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 09/08/2025 - 11h58 ) twitter

Mãe de Nicolly falou dos adolescentes que tiraram a vida da sua filha Bebê Mamãe

Uma nova reviravolta sobre o casal de adolescentes que tiraram a vida da garota Nicolly Fernanda Pogere de 15 anos veio à tona. E a mãe de Nicolly, Pit Magrin, desabafou sobre isso. Ela também revelou uma decisão que ocorreu em relação ao casal de jovens.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

