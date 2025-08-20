Decisão sobre garota que tirou a vida dos pais vem à tona
Entenda decisão sobre garota que tirou a vida dos pais.
A garota Sarah Grace Patrick, 17 anos, acaba de passar por sua primeira audiência. Ela é acus4da de ter tirado a vida de sua mãe Kristin, 41 anos, e do seu padrasto James Brock, 47 anos. O caso aconteceu em fevereiro, mas apenas em julho os investigadores descobriram que a adolescente Sarah foi a responsável pelo que aconteceu.
