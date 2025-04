Decisão sobre o pai que jogou seu filho da ponte vem à tona Foi revelada decisão sobre pai que jogou o seu filho da ponte. Bebê Mamãe|Do R7 01/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe desabafou após pai jogar seu filho de ponte

Foi revelada uma decisão sobre o pai que jogou o seu próprio filho da ponte. Tiago Ricardo Felber jogou o seu filho Théo Ricardo Ferreira Felber da ponte do Rio Vacacaí. Isto ocorreu há uma semana na cidade de São Gabriel no Rio Grande do Sul. E agora, uma decisão sobre Tiago veio à tona.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Grávida do 2º bebê, esposa de João Gomes passa por cirurgia

Lucas exibe filho com Sandy e celebra melhor ano pós término

Filha de Rafael Vitti e Tatá surge atendendo fã e surpreende