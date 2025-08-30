Decisão sobre suspeito de levar Madeleine McCann é revelada
Decisão no caso de Madeleine McCann vem à tona.
Foi revelada uma decisão sobre o único suspeito de ter levado a menina Madeleine McCann. A menina desapareceu 17 anos atrás, quando tinha apenas três anos de idade. A menina britânica estava passando férias em Praia da Luz, Portugal, com seus pais, Kate e Gerry McCan, e os irmãos gêmeos bebês.
Foi revelada uma decisão sobre o único suspeito de ter levado a menina Madeleine McCann. A menina desapareceu 17 anos atrás, quando tinha apenas três anos de idade. A menina britânica estava passando férias em Praia da Luz, Portugal, com seus pais, Kate e Gerry McCan, e os irmãos gêmeos bebês.
Para saber mais sobre essa intrigante reviravolta no caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa intrigante reviravolta no caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: