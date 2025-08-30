Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Decisão sobre suspeito de levar Madeleine McCann é revelada

Decisão no caso de Madeleine McCann vem à tona.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Revelada decisão no caso de Madeleine McCann Bebê Mamãe

Foi revelada uma decisão sobre o único suspeito de ter levado a menina Madeleine McCann. A menina desapareceu 17 anos atrás, quando tinha apenas três anos de idade. A menina britânica estava passando férias em Praia da Luz, Portugal,  com seus pais, Kate e Gerry McCan, e os irmãos gêmeos bebês.

Para saber mais sobre essa intrigante reviravolta no caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.