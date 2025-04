Desaparecimento de menino tem reviravolta após anos e choca Entenda a reviravolta no caso do menino que desapareceu e decisão sobre os avós. Bebê Mamãe|Do R7 28/04/2025 - 00h39 (Atualizado em 28/04/2025 - 00h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso do menino Émile Soleil teve reviravolta Bebê Mamãe

O caso do desaparecimento do menino Émile Soleil que desapareceu com apenas dois anos teve uma reviravolta chocante. E novos detalhes vieram à tona e levaram uma decisão sobre quatro familiares da criança.

Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Fábio Assunção celebra 4 anos com festa e ausência do pai chama atenção

Carol Dantas revela filho com Neymar no ônibus municipal

Carlinhos Maia e Lucas revelam que terão 2 filhos explicam