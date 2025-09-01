Descoberta do que aconteceu com menino desaparecido choca Revelado o que aconteceu com menino que desapareceu. Bebê Mamãe|Do R7 01/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h58 ) twitter

Veja o que houve com menino que desapareceu Bebê Mamãe

O menino Bryan Vasquez de 12 anos estava desaparecido há duas semanas. O garoto é autista e não verbal. Ele desapareceu após ter saído de casa ao pular de uma janela. Agora, foi descoberto o que aconteceu com ele. E a descoberta chocou a todos.

Para saber mais sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

