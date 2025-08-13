Desconhecido pega criança de 3 anos no shopping e mãe fala Desconhecido pegou criança de 3 anos em shopping e surpreendeu. Bebê Mamãe|Do R7 13/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desconhecido pegou a criança de três anos em um shopping Bebê Mamãe

Uma criança de apenas 3 anos foi levada por um desconhecido apenas segundos após ter saído da área infantil do shopping. A situação ficou ainda mais preocupante quando se descobriu o histórico deste homem.

Para saber mais sobre essa história alarmante e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Eliezer e Viih Tube celebram 9 meses do bebê em linda festa

Dani Calabresa faz rara aparição com o recém-nascido e fala

Gabriella Gaspar surpreendeu com recado para Neymar