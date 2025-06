Detalhes do nascimento da nova bebê de Neymar são revelados Entenda os detalhes do nascimento da filha de Neymar e Bruna Biancardi. Bebê Mamãe|Do R7 10/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h16 ) twitter

Saiba detalhes do nascimento da caçula de Neymar Bebê Mamãe

Maiores detalhes sobre o nascimento da segunda bebê do jogador Neymar Jr com a influenciadora Bruna Biancardi, a pequena Mel, foram revelados. E até mesmo a suposta data do nascimento da bebê, que será por meio de uma cesárea, foi revelada!

Não perca as novidades sobre o nascimento da pequena Mel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

