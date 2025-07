Duda Nagle exibe 1ª foto da filha com madrasta e se declara Duda Nagle revelou Zoe junto com a madrasta. Bebê Mamãe|Do R7 20/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 20h57 ) twitter

Duda Nagle exibiu encontro da sua namorada e Zoe Bebê Mamãe

O ator Duda Nagle revelou a primeira foto de sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe de seis anos, com a sua madrasta! Duda assumiu recentemente o namoro com a nutricionista gaúcha Mariane Heller. E agora, ele revelou pela primeira vez Zoe junto da nova madrasta.

