Duda Nagle posa com a filha e manda recado pra Sabrina Sato Após polêmica, Duda Nagle surge com sua filha e manda recado pra Sabrina Sato. Bebê Mamãe|Do R7 13/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após rumores, Duda Nagle surge com sua filha e surpreende ao fazer declaração pra Sabrina Sato Bebê Mamãe

O ator Duda Nagle está se preparando para um desafio e aproveitou para levar para assistir os bastidores do seu treino de boxe e mandou um recadinho carinhos para a ex, após polêmicas envolvendo sua mãe, a jornalista Leda Nagle. O artista é pai da pequena Zoe, de seis anos. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. Os dois ficaram juntos por cerca de sete anos. Os famosos deram noivos e chegaram a morar juntos por um bom. Porém, eles nunca oficializaram a união.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do recado de Duda Nagle, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Tati Machado dá adeus ao seu bebê aos 8 meses de gravidez

Pai da bebê achada sem vida com avó e mãe fala pela 1ª vez

Nathalia Dill surge com a filha em raro registro e faz linda declaração