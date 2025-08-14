Duda Nagle posa com namorada e filha e exibe quarto de bebê
O ator Duda Nagle surpreendeu ao exibir um quartinho de bebê. Ele é pai de uma menina de seis anos. Zoe é fruto de seu antigo relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. Eles ficaram juntos por cerca de sete anos e chegaram a ficar noivos, mas nunca se casaram oficialmente. Após enfrentarem uma crise na relação, os famosos decidiram seguir caminhos diferentes e anunciaram a separação em 2023.
