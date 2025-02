Duda Nagle surge com Zoe e é criticado por 1 atitude com ela Duda Nagle foi criticado por uma atitude com sua filha com Sabrina Sato. Bebê Mamãe|Do R7 28/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Internautas criticaram atitude de Duda Nagle com a filha

O ator Duda Nagle surgiu com a sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe de seis anos. E o ator foi muito criticado por uma atitude que teve com a sua filha ao mostrar um momento com ela.

Não perca a oportunidade de entender melhor essa polêmica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ex de Wanessa Camargo posa com filho em viagem a Bahia

Denílson desabafa sobre partida da sobrinha e revela decisão

Bebê nasce com a orelha na bochecha em caso raríssimo