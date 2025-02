Duda Nagle surge em linda festa com Zoe, Sabrina e Nicolas Duda Nagle posou com a filha em festa com Sabrina e Nicolas! Bebê Mamãe|Do R7 31/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h47 ) twitter

Duda Nagle posou com a filha em festa com Sabrina e Nicolas

O ator Duda Nagle surpreendeu ao surgir com a filha e a família de sua ex. Ele é pai de uma menina de seis anos. Zoe é fruto de seu antigo relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. O ex-casal ficou junto por cerca de oito anos. Em 2023, eles decidiram seguir caminhos separados.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes da festa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

