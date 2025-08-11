Duda posa com filha e Sabrina Sato e namorada dele comentam
Duda Nagle posa com filha e Sabrina Sato e namorada dele comentam!
A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao mandar um recado para o ex, pai de sua filha, Zoe. A famosa foi noiva do ator Duda Nagle. Eles ficaram juntos por cerca de sete anos, mas nunca se casaram oficialmente. Após uma crise no relacionamento, eles se separaram em 2023. Da união tiveram uma única herdeira. A garotinha apelidada de Zozo está com seis anos de vida.
A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao mandar um recado para o ex, pai de sua filha, Zoe. A famosa foi noiva do ator Duda Nagle. Eles ficaram juntos por cerca de sete anos, mas nunca se casaram oficialmente. Após uma crise no relacionamento, eles se separaram em 2023. Da união tiveram uma única herdeira. A garotinha apelidada de Zozo está com seis anos de vida.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: