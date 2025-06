Duda Reis celebra 5 meses da bebê com linda festa temática Duda Reis exibe detalhes do 5º mesversário de sua bebê e impressiona! Bebê Mamãe|Do R7 11/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h16 ) twitter

Duda Reis exibe detalhes do 5º mesversário de sua bebê Bebê Mamãe

A atriz e influenciadora Duda Reis celebrou mais um mês de vida de sua bebê em grande estilo. Ela é mãe de uma garotinha. A pequena se chama Aurora e veio ao mundo em janeiro passado. Ela completou cinco meses se muita fofura. A primogênita é fruto do relacionamento com o cabeleireiro Du Nunes com quem a famosa é casada.

