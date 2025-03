Duda Reis mostra sua bebê viajando de helicóptero pela 1ª vez Duda Reis exibe a filha, de 2 meses, voando de helicóptero e impressiona! Bebê Mamãe|Do R7 06/03/2025 - 16h47 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h47 ) twitter

Duda Reis exibe a filha, de 2 meses, voando de helicóptero

A atriz Duda Reis impressionou ao mostrar um luxuoso passeio com a filha. Ela é mãe de uma bebê de apenas dois meses de vida. A pequena se chama Aurora e nasceu do relacionamento da artista com o cabeleireiro Du Nunes, com quem ela é casada. A neném é a primogênita e única herdeira do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa aventura incrível!

