Duda Reis revela plásticas que fez 6 meses após dar à luz Duda Reis revela plásticas que fez 6 meses após dar à luz! Bebê Mamãe|Do R7 14/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h58 ) twitter

Duda Reis revela plásticas após parto Bebê Mamãe

A atriz e influenciadora Duda Reis revelou as cirurgias plásticas que fez. Os procedimentos foram realizados para corrigir alguns pontos que a incomodavam após a gestação. Ela é mãe de uma garotinha. A pequena veio ao mundo em janeiro passado e completou seis meses de vida. A menina se chama Aurora e nasceu do seu relacionamento com o cabeleireiro Du Nunes com quem a famosa é casada. O casal oficializou a união em 2023.

