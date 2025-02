Edson Celulari e Claudia Raia celebram o aniversário da filha Edson Celulari e Claudia Raia celebram o aniversário da filha e se declaram Bebê Mamãe|Do R7 17/01/2025 - 00h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 00h26 ) twitter

Claudia Raia e Edson Celulari celebram o aniversário da filha e impressionam

A filha do meio do ator Edson Celulari, a jovem Sophia Raia, celebrou mais um ano de vida e ganhou uma linda homenagem dos pais e do irmão mais velho. O artista é pai orgulhoso de três herdeiros. Enzo Celulari e Sophia de 27 e 22 anos respectivamente, são seus herdeiros mais velhos. Eles são frutos do seu antigo casamento com a atriz e bailarina Claudia Raia.

Para saber mais sobre essa emocionante celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

