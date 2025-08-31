Edson Celulari exibe filha e cozinha planejada de brinquedo
Filha de Karin e Edson Celulari posa com sua cozinha planejada de brincar!
A filha mais nova do ator Edson Celulari surgiu se divertindo com seu brinquedo luxuoso e surpreendeu. O artista é pai de três herdeiros. O primogênito é Enzo Celulari. O rapaz de 28 anos é produtor de cinema. Sophia Raia é a filha mais nova deles juntos. A jovem de 22 anos se formou há alguns meses em comunicação. Ela estudou fora do país, mais especificamente nos Estados Unidos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
