Edson Celulari exibe filha e cozinha planejada de brinquedo Filha de Karin e Edson Celulari posa com sua cozinha planejada de brincar! Bebê Mamãe|Do R7 31/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 16h37 )

Filha de Karin e Edson Celulari posa com sua cozinha planejada de brincar Bebê Mamãe

A filha mais nova do ator Edson Celulari surgiu se divertindo com seu brinquedo luxuoso e surpreendeu. O artista é pai de três herdeiros. O primogênito é Enzo Celulari. O rapaz de 28 anos é produtor de cinema. Sophia Raia é a filha mais nova deles juntos. A jovem de 22 anos se formou há alguns meses em comunicação. Ela estudou fora do país, mais especificamente nos Estados Unidos.

