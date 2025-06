Edson Celulari posa com família no casamento de Lancellotti O ator Edson Celulari posa com a família no casamento de Giovanna Lancellotti! Bebê Mamãe|Do R7 29/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edson Celulari posa com a família no casamento de Giovanna Lancellotti Bebê Mamãe

O ator Edson Celulari posou com os filhos em um luxuoso casamento. Ele é pai de três herdeiros. Os mais velhos já são adultos e nasceram do antigo relacionamento com a atriz Claudia Raia. Os famosos se separaram em 2010, após longos anos de união. Juntos foram pais do empreendedor social Enzo Celulari de 28 anos. Sophia Raia, de 22 anos, formada em comunicação, é a mais nova do ex-casal.

Para saber mais sobre este evento especial e ver as fotos da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Luan Santana comemora os 6 meses da bebê com festa junina

Gisele Bündchen posa com seu bebê e é criticada por atitude

Fernanda Vasconcellos mostra aniversário de 3 anos do filho