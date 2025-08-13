Edson Celulari recebe homenagem do filho e Claudia comenta Edson Celulari recebe homenagem do primogênito e Claudia Raia dá resposta! Bebê Mamãe|Do R7 13/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edson Celulari ganha homenagem de Enzo e Claudia Raia fala Bebê Mamãe

O filho do ator Edson Celulari, Enzo Celulari, fez uma homenagem para ele e a ex-esposa do artista surpreendeu ao comentar. O famoso foi casado com atriz e dançarina Claudia Raia. Os artistas se conheceram em um set de filmagens, no início dos anos 90. Cerca de dois anos, em 1994, eles oficializaram a união.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ludmilla mostra compras para filha e detalhe vira polêmica

Rafa e Nattanzinho posam comprando enxoval da bebê nos EUA

Mãe tira vida dos 5 filhos, motivação vem à tona e impressiona