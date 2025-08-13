Edson Celulari recebe homenagem do filho e Claudia comenta
Edson Celulari recebe homenagem do primogênito e Claudia Raia dá resposta!
O filho do ator Edson Celulari, Enzo Celulari, fez uma homenagem para ele e a ex-esposa do artista surpreendeu ao comentar. O famoso foi casado com atriz e dançarina Claudia Raia. Os artistas se conheceram em um set de filmagens, no início dos anos 90. Cerca de dois anos, em 1994, eles oficializaram a união.
