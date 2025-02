Edson Davi: Mãe faz revelação sobre o que houve com o menino Mãe de Edson Davi desabafou no dia que seria aniversário do menino. Bebê Mamãe|Do R7 27/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h26 ) twitter

Mãe de Edson Davi falou no dia do aniversário do menino

A mãe do menino Edson Davi, Marize Araújo, desabafou e fez revelações no dia que seria o aniversário de oito anos do menino. A criança desapareceu há pouco mais de um ano em plena Praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

