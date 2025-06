Eliana posa com caçula na festa da filha de Renata Capucci Eliana surge com sua caçula e marido na festa da filha de Renata Capucci e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 15/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 19h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliana posa com seu marido e filha caçula na festa da herdeira de Renata Capucci e encanta Bebê Mamãe

A apresentadora Eliana compartilhou um raro clique junto a sua filha e o seu marido usando trajes luxuosos para a festa da filha da jornalista Renata Capucci. A artista é casada com o diretor de televisão Adriano Ricco. Da união, o casal é pai de uma menina. Manuela está com sete anos de idade. Ela é a caçulinha da famosa e a única herdeira do pai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Esposa de Max Verstappen exibe filhas juntas pela 1ª vez

Murilo Benício posa em rara foto com seu filho com Negrini

Conheça a história da bebê que não pode piscar e nem sorrir