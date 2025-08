Eliana posa com sua bebê caçula usando looks combinando Eliana posa com a bebê com roupas combinando e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 02/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 02/08/2025 - 17h18 ) twitter

Eliana posa com a bebê com roupas combinando Bebê Mamãe

A apresentadora e cantora Eliana encantou ao posar com sua bebê usando looks combinando. A artista compartilhou lindas fotos com os filhos em suas redes sociais e ganhou elogios. Ela costuma ser um pouco mais discreta com relação a expor a vida pessoal, ainda mais no que diz respeito a familiar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa linda história de maternidade!

