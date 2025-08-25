Eliana revela como novo membro da família está e se declara Eliana mostra como novo integrante da família está! Bebê Mamãe|Do R7 25/08/2025 - 20h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliana mostra como novo membro da família está Bebê Mamãe

A apresentadora Eliana mostrou o novo integrante da família e exibiu como ele está. A famosa é mãe de dois herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos. Da antiga união com o produtor musical João Marcello Bôscoli, filho mais velho da saudosa cantora Elis Regina, ela foi mãe de Arthur. O casal se separou em 2014, após cerca de seis anos juntos.

Para saber mais sobre a nova fase da família de Eliana e a chegada do adorável Charlie, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Namorado de Sandy é internado e a cantora reage

Filha de Ticiane Pinheiro conta que vai morar fora e explica

Adolescente fala depois de tirar a vida de menina e choca