Eliana surge com novo membro da família e responde críticas Eliana mostra o novo membro da família e fala! Bebê Mamãe|Do R7 07/06/2025 - 19h35 (Atualizado em 07/06/2025 - 19h35 )

Eliana mostra o novo membro da família e fala Bebê Mamãe

A apresentadora Eliana mostrou o novo membro da família e se declarou para ele. Ela é casada com o diretor de televisão Adriano Ricco. Da união, o casal é pai de uma menina. Manuela está com sete anos de idade. Ela é a caçulinha da famosa e a única herdeira do pai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a nova adição à família de Eliana e as reações dos seguidores!

