Eliezer e Viih Tube celebram 9 meses do bebê em linda festa Eliezer e Viih Tube festejam os 9 meses do filho mais novo! Bebê Mamãe|Do R7 13/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliezer e Viih Tube festejam os 9 meses do caçula Bebê Mamãe

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer comemoraram mais um mês de vida do bebê. Todos os meses o casal prepara uma festa temática para o caçulinha. A decoração caprichada atende ao tema escolhido pelos famosos. Os papais, inclusive, se revezam na escolha, assim como fizeram com a filha mais velha.

Para saber mais sobre essa festa incrível e ver todas as fotos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Dani Calabresa faz rara aparição com o recém-nascido e fala

Gabriella Gaspar surpreendeu com recado para Neymar

Ivete Sangalo posa com as gêmeas no palco de gravação no Rio