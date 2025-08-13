Logo R7.com
Eliezer e Viih Tube celebram 9 meses do bebê em linda festa

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer comemoraram mais um mês de vida do bebê. Todos os meses o casal prepara uma festa temática para o caçulinha. A decoração caprichada atende ao tema escolhido pelos famosos. Os papais, inclusive, se revezam na escolha, assim como fizeram com a filha mais velha.

Para saber mais sobre essa festa incrível e ver todas as fotos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

