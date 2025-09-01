Em viagem a Itália, Lorena Improta celebra 32 anos e filha faz homenagem

Logo R7.com
Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

A dançarina Lorena Improta está curtindo um viagem para lá de especial ao lado marido, o cantor Léo Santana pela Itália em celebração aos seus 32 anos de idade. Nas redes sociais, a famosa compartilhou várias homenagens que recebeu, em especial de sua filha. Os artistas são papais orgulhosos da pequena Liz, de três aninhos.

