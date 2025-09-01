Em viagem a Itália, Lorena Improta celebra 32 anos e filha faz homenagem Em viagem a Itália, Lorena Improta ganha homenagem da filha ao celebrar seus 32 anos. Bebê Mamãe|Do R7 01/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na Itália, Lorena Improta ganha declaração da filha no seu aniversário de 32 anos e impressiona Bebê Mamãe

A dançarina Lorena Improta está curtindo um viagem para lá de especial ao lado marido, o cantor Léo Santana pela Itália em celebração aos seus 32 anos de idade. Nas redes sociais, a famosa compartilhou várias homenagens que recebeu, em especial de sua filha. Os artistas são papais orgulhosos da pequena Liz, de três aninhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Maíra Cardi se pronuncia após polêmica com Arthur Aguiar

Mãe perde seus gêmeos por causa do baú de brinquedo e alerta

Filha de Sheila Mello surge na festa de 3 anos dos sobrinhos