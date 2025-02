Emílio Dantas exibe gêmeos brincando com bolhas de sabão Emílio Dantas encanta ao mostrar seus filhos gêmeos se divertindo com bolhas de sabão. Bebê Mamãe|Do R7 01/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filhos gêmeos de Emílio Dantas e Fabiula Nascimento surgem brincando com bolhas de sabão

Os filhos gêmeos do ator Emílio Dantas surgiram em um momento super fofo. Os pequenos foram flagrados se divertindo com bolhas de sabão. O artista é pai de dois meninos. Os gêmeos Raul e Roque, completaram três aninhos de vida no dia 14 de janeiro. Eles são frutos de seu relacionamento com a atriz Fabiula Nascimento.

Para mais detalhes sobre esse momento encantador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Thammy Miranda posa com filho em parque nos EUA

Filhos de Gusttavo Lima surgem em jatinho luxuoso e encantam

Fernanda Vasconcellos posa com bebê e filho de Winits em spa