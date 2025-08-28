Logo R7.com
Enzo Celulari surge com irmão caçula no set de filmagem

Enzo Celulari surge com seu irmão caçula em set de filmagens.

Enzo Celulari surge com irmão caçula em set de filmagem e surpreende Bebê Mamãe

O produtor de cinema e influenciador Enzo Celulari mostrou um momento em família. O famoso surgiu com seu irmão caçula no set de filmagem. Acontece que ele é filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari. O rapaz é o primogênito do ex-casal e tem 28 anos de idade. Além dele, juntos os famosos também foram pais de Sophia Raia, de 22 anos. Ela é formada em comunicação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

