Enzo Celulari surge com irmão caçula no set de filmagem
Enzo Celulari surge com seu irmão caçula em set de filmagens.
O produtor de cinema e influenciador Enzo Celulari mostrou um momento em família. O famoso surgiu com seu irmão caçula no set de filmagem. Acontece que ele é filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari. O rapaz é o primogênito do ex-casal e tem 28 anos de idade. Além dele, juntos os famosos também foram pais de Sophia Raia, de 22 anos. Ela é formada em comunicação.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
