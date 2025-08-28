Enzo Celulari surge com irmão caçula no set de filmagem Enzo Celulari surge com seu irmão caçula em set de filmagens. Bebê Mamãe|Do R7 27/08/2025 - 23h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 23h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enzo Celulari surge com irmão caçula em set de filmagem e surpreende Bebê Mamãe

O produtor de cinema e influenciador Enzo Celulari mostrou um momento em família. O famoso surgiu com seu irmão caçula no set de filmagem. Acontece que ele é filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari. O rapaz é o primogênito do ex-casal e tem 28 anos de idade. Além dele, juntos os famosos também foram pais de Sophia Raia, de 22 anos. Ela é formada em comunicação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Graciele Lacerda comemora 8 meses da bebê com linda festa

Revelado o que houve com bebê desaparecido há semanas

Ex de Kayky Brito posa com os 3 filhos e manda recado