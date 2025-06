Erick Jacquin exibe os bebês gêmeos em lindo ensaio de fotos Erick Jacquin posa com os bebês gêmeos em lindo ensaio fotográfico! Bebê Mamãe|Do R7 13/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h16 ) twitter

O cozinheiro Erick Jacquin surpreendeu ao posar com seus bebês em um lindo ensaio de fotos. O famoso relembrou os cliques ao homenagear a esposa, neste Dia dos Namorados. Ele é casado com Rosângela Menezes Jacquin. Os dois oficializaram a união em 2015. O enlace foi celebrado na presença de familiares e amigos que se reuniram no luxuoso Jockey Club, na capital paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse lindo ensaio!

