Erick Jacquin exibe seus gêmeos na sua fazenda e impressiona

Erick Jacquin posou com gêmeos na sua fazenda e encantou Bebê Mamãe

O chef Erick Jacquin fez uma raríssima aparição com os seus filhos gêmeos Élise e Antoine, seis anos, frutos do seu casamento com Rosangela Jacquin. O chef surgiu junto com seus filhos na sua fazenda e impressionou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

