Esposa de Chay Suede exibe a bebê brincando com a irmã Bebê de Chay Suede surge brincando com a irmã e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 18/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 23h45 )

Esposa de Chay Suede impressiona ao mostrar sua bebê se divertindo com a irmã mais velha

A esposa do ator Chay Suede, a atriz Laura Neiva, deixou os fãs encantados ao mostrar sua filha caçula brincando com a irmã. O casal que está junto há 10 anos são papais orgulhosos de três herdeiros. Duas meninas e um menino. Sua primogênita Maria tem cinco anos, o herdeiro do meio, José está com três anos de vida. Para completar o trio, a pequena Ana de quatro meses de vida.

