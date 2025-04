Esposa de Gusttavo Lima revela se está grávida após rumores Esposa de Gusttavo Lima se pronuncia após rumores de gravidez. Bebê Mamãe|Do R7 24/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Gusttavo Lima diz se está grávida após rumores

A esposa do cantor Gusttavo Lima, a modelo e influenciadora Andressa Suita se pronunciou após suposto rumor de uma possível gravidez. Acontece que no último domingo (20), a famosa causou alvoroço na internet ao surgir em uma foto em família com a mão na barriga. A imagem acabou levantando suspeita de que ela e o artista estivessem esperando o terceiro filho deles.

Para saber todos os detalhes sobre essa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bruna Biancardi exibe viagem com Rafaella e rebate críticas

Nasce filha de Bia Miranda em parto prematuro! Veja 1ª foto:

Murilo Huff emociona ao mostrar seu filho com Marília tocando piano