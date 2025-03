Esposa de Juliano Cazarré exibe novo quarto dos sonhos dos filhos Esposa de Juliano Cazarré impressiona ao exibir o novo quarto dos sonhos dos filhos. Bebê Mamãe|Do R7 22/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 20h05 ) twitter

A esposa do ator Juliano Cazarré, a bióloga e jornalista Leticia Cazarré, usou seu perfil nas redes sociais para mostrar a linda decoração do quarto dos sonhos dos filhos. O casal é pai orgulhoso de seis herdeiros. Os filhos mais velhos deles já são adolescentes, os garotos, Vicente e Inácio, de 14 e 12 anos. Na sequência, vem Maria Madalena, de quatro anos. Depois o menino Gaspar, de cinco, Maria Guilhermina, de dois anos e o caçula, Estevão, de um aninho de vida. Na última semana, Letícia Cazarré mostrou detalhes da nova decoração do quarto dos filhos. A decoração ganhou tons de branco e madeira ganhou duas camas montessorianas e brinquedos estratégicos. O casal decidiu criar um espaço criativo para deixar seus herdeiros mais a vontade e ajudar no desenvolvimento deles.

Saiba mais sobre a decoração encantadora e todos os detalhes do novo quarto dos filhos de Juliano Cazarré

