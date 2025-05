Esposa de Leonardo fala da distância da nora e exibe netos Esposa de Leonardo respondeu sobre relacionamento com Virgínia Fonseca. Bebê Mamãe|Do R7 04/05/2025 - 00h39 (Atualizado em 04/05/2025 - 00h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Leonardo falou do relacionamento com Virgínia Fonseca Bebê Mamãe

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, respondeu sobre o seu relacionamento com a sua nora, a influenciadora Virgínia Fonseca. Ela também posou com seus três netos que são filhos de Virgínia com o único filho de Poliana e Leo, o cantor Zé Felipe.

Para saber mais sobre a relação de Poliana com sua nora e as declarações emocionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bia Miranda exibe filha prematura de olho aberto pela 1ª vez

Arthur Aguiar mostra primogênita com a madrasta no Nordeste

Manu Gavassi mostra a 1ª foto da recém-nascida e se declara