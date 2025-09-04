Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Esposa de Leonardo reage ao ver Virgínia junto com Vini Jr

Esposa de Leonardo reagiu ao ver Virgínia com Vini Jr.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Esposa de Leonardo teve reação ao ver Virgínia e Vini Jr Bebê Mamãe

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, reagiu ao ver a sua ex-nora, a influenciadora Virgínia Fonseca, junto com o jogador Vini Jr em um iate na Espanha. A reação de Poliana surpreendeu a todos.

Para saber mais sobre essa história e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.