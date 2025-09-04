Esposa de Leonardo reage ao ver Virgínia junto com Vini Jr Esposa de Leonardo reagiu ao ver Virgínia com Vini Jr. Bebê Mamãe|Do R7 03/09/2025 - 21h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 21h17 ) twitter

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, reagiu ao ver a sua ex-nora, a influenciadora Virgínia Fonseca, junto com o jogador Vini Jr em um iate na Espanha. A reação de Poliana surpreendeu a todos.

Para saber mais sobre essa história e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

