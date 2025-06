Esposa de Max Verstappen exibe filhas juntas pela 1ª vez A esposa de Max Verstappen mostra suas filhas juntas 1ª vez e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 15/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 15/06/2025 - 18h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Max Verstappen encanta ao mostrar registro de suas duas filhas juntas e impressiona Bebê Mamãe

A filha do ex-piloto Nelson Piquet, a modelo Kelly Piquet, encantou ao mostrar sua filha com o Max Verstappen, ao lado da irmã em fotos inéditas. O famoso anunciou a chegada de sua primeira com a modelo no último dia 02 de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Murilo Benício posa em rara foto com seu filho com Negrini

Conheça a história da bebê que não pode piscar e nem sorrir

Ivete Sangalo canta pras filhas e Liz na festa da sua escola