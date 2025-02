Esposa de Pedro Scooby exibe foto e revela se está grávida Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker, mostra foto e fala que está grávida! Bebê Mamãe|Do R7 11/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h47 ) twitter

Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker, mostra foto e fala que está grávida

A esposa do surfista Pedro Scooby, a modelo Cintia Dicker, surpreendeu ao exibir a barriga de fora e falar de uma nova gravidez. O casal é pai orgulhoso de uma garotinha. A pequena se chama Aurora e está com dois aninhos. A bebê é a primogênita e, por enquanto, única herdeira da mãe. Pela família do pai, ela é a caçula de quatro irmãos.

Para saber mais sobre essa revelação e os detalhes da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

