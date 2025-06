Esposa de Rodrigo Santoro celebra 8 anos da filha e se declara Esposa de Rodrigo Santoro impressiona ao celebra os 8 anos de sua filha e se declara. Bebê Mamãe|Do R7 06/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Rodrigo Santoro celebra o aniversário de 8 anos da filha com linda e emociona Bebê Mamãe

A esposa do ator Rodrigo Santoro, a apresentadora Mel Fronckowiak, celebrou os oito anos de sua primogênita com uma linda homenagem a menina. Os artistas são papais orgulhosos de duas meninas. Apesar de serem bem cuidadosos com relação a mostrarem as herdeiras, às vezes, eles abrem algumas exceções e exibem bons momentos ao lado das herdeiras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda homenagem!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Neymar e Bruna Biancardi exibem foto e dizem se filha nasceu

Ex de Wanessa Camargo mostra seus filhos mais velhos e fala

Primogênito de Luana Piovani e Pedro Scooby posa com Medina