Esposa de Rodrigo Santoro exibe caçula andando pela 1ª vez Esposa de Rodrigo Santoro mostra sua filha caçula andando pela 1ª vez. Bebê Mamãe|Do R7 26/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h37 )

Esposa de Rodrigo Santoro mostra sua bebê andando pela primeira vez e surpreende Bebê Mamãe

A esposa do ator Rodrigo Santoro, a apresentadora Mel Fronckowiak, impressionou ao mostrar um jeito diferente de auxiliar sua bebê a andar. Os artistas são papais orgulhosos de duas meninas. Apesar de serem bem cuidadosos com relação a mostrarem as herdeiras, às vezes, os papais abrem lindas exceções exibem os bons momentos ao lado delas.

Para saber mais sobre essa ideia inovadora e ver o registro emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

