Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Esposa de Rodrigo Santoro mostra a filha e fala de susto que passou com ela

Esposa de Rodrigo Santoro mostra sua filha e revela susto.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Esposa de Rodrigo Santoro mostra sua filha e revela susto e surpreende Bebê Mamãe

A esposa do ator Rodrigo Santoro, a atriz é apresentadora Mel Fronckowiak revelou um susto que passou com sua filha mais velha. Os artistas são papais orgulhosos de duas meninas. A primogênita se chama Nina e está com oito anos, já caçula Dora tem apenas um aninho de idade.

Para saber mais sobre o susto que Mel Fronckowiak passou com sua filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.