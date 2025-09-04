Esposa de Rodrigo Santoro mostra a filha e fala de susto que passou com ela Esposa de Rodrigo Santoro mostra sua filha e revela susto. Bebê Mamãe|Do R7 04/09/2025 - 13h02 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Rodrigo Santoro mostra sua filha e revela susto e surpreende Bebê Mamãe

A esposa do ator Rodrigo Santoro, a atriz é apresentadora Mel Fronckowiak revelou um susto que passou com sua filha mais velha. Os artistas são papais orgulhosos de duas meninas. A primogênita se chama Nina e está com oito anos, já caçula Dora tem apenas um aninho de idade.

Para saber mais sobre o susto que Mel Fronckowiak passou com sua filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gêmeas siamesas posam com seu bebê e falam pela 1ª vez

Andressa Suita exibe filhos nadando com o pai em piscina gigante

Zezé Di Camargo exibe caçula e faz revelação sobre Zilu