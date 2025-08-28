Esposa de Rodrigo Santoro mostra sua filha lendo livro e surpreende Esposa de Rodrigo Santoro mostra sua bebê lendo livro. Bebê Mamãe|Do R7 28/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h38 ) twitter

Esposa de Rodrigo Santoro exibe sua bebê lendo livro e encanta Bebê Mamãe

A esposa do ator Rodrigo Santoro, a atriz e apresentadora Mel Fronckowiak mostrou um lindo registro de sua filha caçula lendo um livro. Os artistas são papais orgulhosos de duas meninas. A primogênita se chama Nina e está com oito anos, já caçula Dora tem apenas um aninho de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para mais detalhes sobre essa adorável família!

