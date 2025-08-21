Esposa de Sorocaba exibe seus filhos gêmeos engatinhando na mansão Esposa de Sorocaba mostra seus filhos gêmeos com Sorocaba engatinhando na mansão. Bebê Mamãe|Do R7 21/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filhos gêmeos de Sorocaba e Biah surgem engatinhando na mansão e impressionam Bebê Mamãe

A esposa do sertanejo Sorocaba, dupla de Fernando, encantou ao mostrar seus bebês gêmeos engatinhando na mansão. O artista é casado com a influenciadora Biah Rodrigues. Juntos, eles são papais orgulhosos de quatro filhos, dois meninos e duas meninas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa fofura!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ex de Wanessa Camargo posa com filho em viagem aos EUA

Rafaella Justus posa com o novo integrante da família

João Gomes mostra o quartinho do caçula pronto pela 1ª vez