Esposa de Sorocaba exibe seus filhos gêmeos engatinhando na mansão
Esposa de Sorocaba mostra seus filhos gêmeos com Sorocaba engatinhando na mansão.
A esposa do sertanejo Sorocaba, dupla de Fernando, encantou ao mostrar seus bebês gêmeos engatinhando na mansão. O artista é casado com a influenciadora Biah Rodrigues. Juntos, eles são papais orgulhosos de quatro filhos, dois meninos e duas meninas.
A esposa do sertanejo Sorocaba, dupla de Fernando, encantou ao mostrar seus bebês gêmeos engatinhando na mansão. O artista é casado com a influenciadora Biah Rodrigues. Juntos, eles são papais orgulhosos de quatro filhos, dois meninos e duas meninas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa fofura!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa fofura!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: