Esposa de Sorocaba posa com barrigão de grávida dos gêmeos Esposa de Sorocaba surpreende ao surgir com seu barrigão de grávida do seus filhos gêmeos. Bebê Mamãe|Do R7 26/03/2025 - 23h25

Esposa de Sorocaba mostra seu enorme barrigão de grávida dos filhos gêmeos

A esposa do cantor Sorocaba, a digital influencer Biah Rodrigues, surpreendeu os fãs ao mostrar um registro de seu barrigão gigante dos seus filhos gêmeos. abriram as portas da Eles são pais orgulhosos de quatro crianças. O filho mais velho se chama Theo e está com quatro anos. A herdeira do meio se chama Fernanda, apelidada de Nanda, está com três anos. Enquanto os gêmeos, Zion e Angelina, estão com oito meses de vida.

Para saber mais sobre a emocionante jornada de Biah Rodrigues e sua família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

