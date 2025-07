Ex de Fábio Assunção mostra a filha deles com Malu Mader A atriz Malu Mader posa com a caçula de Fábio Assunção!

Bebê Mamãe|Do R7 11/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share