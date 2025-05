Ex de Kaká faz festa com tema de série pro seu bebê de 1 ano Carol Celico, ex de Kaká, mostra festa temática de seu bebê de 1 ano e impressiona! Bebê Mamãe|Do R7 19/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h56 ) twitter

Ex de Kaká, Carol Celico, mostra festa de 1 ano do bebê e surpreende Bebê Mamãe

A ex-esposa do atacante Kaká, a influenciadora Carol Celico, celebrou o 1º ano de vida de seu bebê com um festão. Ela é mãe orgulhosa de três filhos. Os mais velhos nasceram do relacionamento com o ex-jogador. Os dois foram casados por cerca de uma década. Em 2015, o casal anunciou o fim do relacionamento. A notícia da separação pegou a todos de surpresa.

Para saber todos os detalhes dessa festa incrível e a emocionante homenagem de Carol ao seu filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

